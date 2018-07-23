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В Егпите вскрыли саркофаг с тремя мумиями
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В Егпите вскрыли саркофаг с тремя мумиями 

Газета.Ru 1 час назад
Египетские учёные вскрыли найденный ранее в Александрии 30-тонный чёрный саркофаг, передает НСН.
Внутри они обнаружили три повреждённые мумии. У одной из них проломлен череп. В то же время учёные отметили, что мумии не являются членами какой-либо именитой семьи, сообщает портал Youm7.
Повреждения мумии объясняются просочившейся внутрь саркофага водой, сообщает RT.
Напомним, чёрный саркофаг был найден в Александрии во время раскопок. Его длина составляет 265 сантиметров, высота — 185 сантиметров, ширина — 165 метров. Ранее учёные предположили, что в нём может покоиться полководец Александр Македонский, могилу которого до сих пор не нашли.
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