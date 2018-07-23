В Егпите вскрыли саркофаг с тремя мумиями

Египетские учёные вскрыли найденный ранее в Александрии 30-тонный чёрный саркофаг, передает НСН.

Внутри они обнаружили три повреждённые мумии. У одной из них проломлен череп. В то же время учёные отметили, что мумии не являются членами какой-либо именитой семьи, сообщает портал Youm7.

Повреждения мумии объясняются просочившейся внутрь саркофага водой, сообщает RT.