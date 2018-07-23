Вулканы могли стать источниками жизни на Луне

На Луне могла существовать жизнь — к такому выводу пришли астробиологи из Университета штата Вашингтон и Лондонского университета. По меньшей мере дважды за историю на спутнике складывались условия, пригодные для существования простых организмов.

Первый такой момент произошел вскоре после возникновения Луны, второй — во время пика лунной вулканической активности около 3,5 миллиардов лет назад, сообщает Astrobiology.

По мнению ученых, деятельность вулканов могла привести к образованию жидких океанов, а также плотной атмосферы, способной удерживать воду в этом состоянии в течение нескольких миллионов лет.

Последние данные показывают, что лунная поверхность не такая сухая, как считалось ранее. На спутнике Земли нашли огромные запасы замороженной воды, причем не только под полюсами, но и, возможно, в средних широтах. Одним из доказательств послужил лунный метеорит, содержащий моганит — минерал, для образования которого необходима вода. Возможно, эти запасы образовались вскоре после возникновения спутника.

По мнению ученых, на заре своего существования Луна была защищена магнитными полями, которые спасали ее от солнечной радиации.

Одна из теорий зарождения жизни на Земле гласит, что ее принесли метеориты. Возможно, такой же сценарий произошел и на Луне. Древнейшие следы жизни, окаменелые цианобактерии, датируются 3,5 — 3,8 млрд лет. В то время Солнечную систему бомбардировали дожди из астероидов, один из которых мог задеть и молодую Луну. И в течение определенного периода в лунных водоемах могли процветать колонии микробов.

Ученые отмечают, что только подробные исследования покажут — зародилась ли жизнь на Луне или была принесена туда извне. Так, следует изучить отложения времен вулканической активности на предмет наличия воды или каких-либо маркеров жизни. Также астробиологи планируют смоделировать условия ранней Луны и проверить, пригодны ли они для выживания микроорганизмов.

Ранее сообщалось, что NASA планирует построить станцию на Луне уже в ближайшие восемь лет. В 2019 году к спутнику Земли могут отправиться первые автоматизированные научные аппараты, а в ближайшем будущем — и люди.

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