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Ученые сняли на видео странные летающие существа под водой
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Ученые сняли на видео странные летающие существа под водой 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Это удивительное создание было снято беспилотным подводным аппаратом на глубине в 1200 метров. Здесь, в темных водах Индийского океана, в кадр совершенно внезапно попал загадочный объект.
Со стороны необычное создание напоминает какого-то биоробота, способного изменять структуру тела в зависимости от окружающей среды. Удивительное подводное существо делает это в кадре несколько раз.
И в самом конце ролика на гранях тела этого «биоробота» еще и загораются странные огоньки. Похоже это на живое создание? Едва ли.
Ученые пока не могут сказать в точности, что именно повстречалось им под водой. Впрочем, скептики говорят — на камеру попал необычный подвид гребневика, создания настолько странного, что морские биологи негласно прозвали его «пришельцем».
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