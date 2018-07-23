Ученые сняли на видео странные летающие существа под водой

Это удивительное создание было снято беспилотным подводным аппаратом на глубине в 1200 метров. Здесь, в темных водах Индийского океана, в кадр совершенно внезапно попал загадочный объект.

Со стороны необычное создание напоминает какого-то биоробота, способного изменять структуру тела в зависимости от окружающей среды. Удивительное подводное существо делает это в кадре несколько раз.

И в самом конце ролика на гранях тела этого «биоробота» еще и загораются странные огоньки. Похоже это на живое создание? Едва ли.

Ученые пока не могут сказать в точности, что именно повстречалось им под водой. Впрочем, скептики говорят — на камеру попал необычный подвид гребневика, создания настолько странного, что морские биологи негласно прозвали его «пришельцем».