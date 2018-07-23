Астрономы сообщили о надвигающейся магнитной буре

Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 24 июля. Такие данные представили сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

По прогнозам асторономов, буря начнется во вторник в 6:00 по московскому времени. Сильная магнитосфера будет сохранится примерно до полудня.

Магнитные бури уровня G1 могут стать причиной незначительных сбоев в энергетических системах, а также в системах управления космическими аппаратами.

В последний раз мощный энергетический поток с Солнца достиг Земли 28 июня.

Самая крупная буря с начала 2018 года фиксировалась 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм — в ночь с 18 на 19 марта.