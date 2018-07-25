Какие космические процессы влияют на климат на Земле

Игорь Владимирович, над чем сегодня работаете вы и ваши коллеги?

Игорь Москаленко : В настоящее время астрофизика космических лучей переживает бурное развитие, сравнимое с событиями начала ХХ века, когда появилась квантовая механика, ядерная физика и теория относительности. Тогда перевернулись все наши представления о Вселенной. Подобное происходит сейчас в области изучения космических лучей. Думаю, что мы стоим на пороге революционных открытий.

Приоткройте завесу тайны: что за открытия нас ждут?

Игорь Москаленко: Ожидается, что эксперименты, проводимые на Международной космической станции, помогут нам узнать, откуда появляются космические лучи, где находятся их источники, что они собой представляют. А эксперимент с американскими станциями «Вояджер» продвинет нас в изучении межзвездной среды. Еще в 2012 году «Вояджер-1» стал первым космическим аппаратом, вылетевшим за пределы гелиосферы. Сегодня он поставляет данные о межзвездной среде и это помогает нам понять, что происходит за границей Солнечной системы. Солнце сохраняет жизнь на Земле, его магнитное поле защищает нас от опасных космических лучей, которые уничтожили бы атмосферу Земли. Но оно не защищает нас от облаков межзвездного газа. Есть предположения, что именно из-за прохождения Земли через такие облака ранее уже возникали глобальные катаклизмы.

Насколько космические лучи влияют на жизнь на Земле?

Игорь Москаленко: Напрямую. Они создают ионизацию атмосферы Земли, влияют на радиационный фон. Если изучить количество радиоизотопов на разных глубинах льдов Антарктики или Гренландии, можно понять какая была интенсивность космических лучей несколько миллионов лет назад. Известно, что на Земле было несколько периодов массового вымирания живых существ. И по крайней мере один из них, на наш взгляд, связан с интенсивным космическим облучением. Это привело к высокой ионизации атмосферы, образованию густого облачного покрова и резкому изменению климата.

Сейчас очень активно ведутся исследования влияния космических лучей на климат. Если мы будем знать, что происходит в Галактике, от чего зависит интенсивность космического излучения, то, вероятно, сможем раскрыть секрет глобального потепления и сможем предотвратить негативные последствия климатических изменений.