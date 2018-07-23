Ещё
Как человек влияет на глобальный климат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе

Как человек влияет на глобальный климат 

Ридус 21 минуту назад
Фото: Газета Кемерова
Американские ученые впервые доказали влияние человека на годовые колебания температуры в тропосфере — нижних слоях атмосферы. Для этого специалисты изучили данные со спутников, собранные за последние 38 лет.
Чтобы разобраться, действительно ли человек влияет на климат, нужно проанализировать результаты многолетних наблюдений, чтобы отличить вклад антропогенного фактора от естественных циклов, — рассказали авторы работы.
В своей работе ученые оценивали влияние антропогенного фактора на разницу между средними температурами холодных и теплых месяцев. Для этого понадобились данные со спутников, которые регистрировали колебания температуры в различных регионах Земли.
Также ученые создали компьютерную симуляцию, которая показала несколько моделей климатических изменений с учетом влияния человека.
Исследование показало, что из-за деятельности человека произойдет сильное увеличение амплитуды годовых температур в средних широтах. Известно, что это возникает из-за сильного прогревания воздуха летом.
Из-за разницы в площади суши Северного и Южного полушария изменения амплитуды к северу от экватора должны быть более выраженными, — написали ученые в своей работе.
Пять из шести спутниковых наблюдений подтвердили, что антропогенный фактор, например, выброс в атмосферу парниковых газов и аэрозолей, может изменить температурные сезонные циклы в тропосфере Земли.
Авторы исследования отмечают, что главная задача их работы заключалась в том, чтобы показать значимость влияния человека на климат Земли.
Недавно «Ридус» рассказывал о мифах, связанных с глобальным потеплением.
Ридус: последние новости
Рогозин намерен изменить космическую программу России В NASA рассказали, когда на Луне поселятся люди Найден самый эффективный способ отбеливания зубов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога299
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе106
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину82
Дачники будут жить по новым правилам129
Android поразил невидимый вирус5
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение