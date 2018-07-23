Как человек влияет на глобальный климат

Американские ученые впервые доказали влияние человека на годовые колебания температуры в тропосфере — нижних слоях атмосферы. Для этого специалисты изучили данные со спутников, собранные за последние 38 лет.

Чтобы разобраться, действительно ли человек влияет на климат, нужно проанализировать результаты многолетних наблюдений, чтобы отличить вклад антропогенного фактора от естественных циклов, — рассказали авторы работы.

В своей работе ученые оценивали влияние антропогенного фактора на разницу между средними температурами холодных и теплых месяцев. Для этого понадобились данные со спутников, которые регистрировали колебания температуры в различных регионах Земли.

Также ученые создали компьютерную симуляцию, которая показала несколько моделей климатических изменений с учетом влияния человека.

Исследование показало, что из-за деятельности человека произойдет сильное увеличение амплитуды годовых температур в средних широтах. Известно, что это возникает из-за сильного прогревания воздуха летом.

Из-за разницы в площади суши Северного и Южного полушария изменения амплитуды к северу от экватора должны быть более выраженными, — написали ученые в своей работе.

Пять из шести спутниковых наблюдений подтвердили, что антропогенный фактор, например, выброс в атмосферу парниковых газов и аэрозолей, может изменить температурные сезонные циклы в тропосфере Земли.

Авторы исследования отмечают, что главная задача их работы заключалась в том, чтобы показать значимость влияния человека на климат Земли.