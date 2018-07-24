Российские ученые разработали четвероногих роботов

Российские ученые Фонда перспективных исследований начали разрабатывать четвероногих роботов, которые спроектированы по аналогии с другой популярной разработкой Boston Dynamics.

Специалисты российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) разработали в инициативном порядке четвероногих роботов.

Как рассказал ТАСС руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Сергей Хурс, была создана целая серия таких роботов. При этом разработка продолжается по заказу нескольких российских ведомств.

Хурс не уточнил их назначение. Однако известно, что у четвероногих роботов есть преимущество перед аналогами на колесном или гусеничном шасси — они с легкостью могут проходить по горным дорогам, а также преодолевать препятствия, вроде ступеней, передвигаться по каменистой или пересеченной местности.

При этом внешний вид отечественных механизированных машин держатся в секрете. Работа над ними все еще продолжается.

На сегодняшний день самыми известными четвероногими машинами являются разработки компании Boston Dynamics. Она выпустила механизированного робота BigDog, способного переносить до 150 кг груза со скоростью пешехода, Cheetah, который бегает со скоростью 45 км/ч.