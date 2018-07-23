Российские ученые разрабатывают четвероногих роботов 

Специалисты российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) создали в инициативном порядке серию отечественных четвероногих роботов, продолжается разработка таких роботов по заказу нескольких ведомств. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Сергей Хурс.
«Уже создана целая серия четвероногих роботов, но эти разработки носили преимущественно инициативный характер. Сегодня такая работа ведется по заказу других ведомств», — сказал Хурс, отвечая на вопрос — планируется ли создавать «напарников» робота «Федор» по аналогии с образцами Boston Dynamics.
Специалист не уточнил облик и назначение роботов, над которыми продолжаются работы. Основное преимущество ходячих четвероногих роботов над аналогами на колесном и гусеничном шасси — способность передвигаться без затруднений по пересеченной или каменистой местности, проходить по горным тропам, переступать через препятствия, подниматься по ступеням и т.д. Такие роботы разрабатываются в разных странах, в частности, как военные роботы-разведчики или заменители вьючных животных.
Самые известные четвероногие роботы на сегодняшний день были созданы компанией Boston Dynamics. В частности, были выпущены такие образцы, как BigDog (способен переносить до 150 кг груза со скоростью пешехода), Cheetah (может бегать со скоростью до 45 км/ч), LittleDog (небольшой образец для различных исследований). Робота BigDog компания разработала в интересах Пентагона, он должен был переносить снаряжение американских военных.