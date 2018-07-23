Российские ученые разрабатывают четвероногих роботов

Специалисты российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) создали в инициативном порядке серию отечественных четвероногих роботов, продолжается разработка таких роботов по заказу нескольких ведомств. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Сергей Хурс.

«Уже создана целая серия четвероногих роботов, но эти разработки носили преимущественно инициативный характер. Сегодня такая работа ведется по заказу других ведомств», — сказал Хурс, отвечая на вопрос — планируется ли создавать «напарников» робота «Федор» по аналогии с образцами Boston Dynamics.

Специалист не уточнил облик и назначение роботов, над которыми продолжаются работы. Основное преимущество ходячих четвероногих роботов над аналогами на колесном и гусеничном шасси — способность передвигаться без затруднений по пересеченной или каменистой местности, проходить по горным тропам, переступать через препятствия, подниматься по ступеням и т.д. Такие роботы разрабатываются в разных странах, в частности, как военные роботы-разведчики или заменители вьючных животных.