Ещё
Российские ученые разрабатывают четвероногих роботов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ученые разрабатывают четвероногих роботов 

BFM.RU 1 час назад
Специалисты российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) создали в инициативном порядке серию отечественных четвероногих роботов, продолжается разработка таких роботов по заказу нескольких ведомств. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Сергей Хурс.
«Уже создана целая серия четвероногих роботов, но эти разработки носили преимущественно инициативный характер. Сегодня такая работа ведется по заказу других ведомств», — сказал Хурс, отвечая на вопрос — планируется ли создавать «напарников» робота «Федор» по аналогии с образцами Boston Dynamics.
Специалист не уточнил облик и назначение роботов, над которыми продолжаются работы. Основное преимущество ходячих четвероногих роботов над аналогами на колесном и гусеничном шасси — способность передвигаться без затруднений по пересеченной или каменистой местности, проходить по горным тропам, переступать через препятствия, подниматься по ступеням и т.д. Такие роботы разрабатываются в разных странах, в частности, как военные роботы-разведчики или заменители вьючных животных.
Самые известные четвероногие роботы на сегодняшний день были созданы компанией Boston Dynamics. В частности, были выпущены такие образцы, как BigDog (способен переносить до 150 кг груза со скоростью пешехода), Cheetah (может бегать со скоростью до 45 км/ч), LittleDog (небольшой образец для различных исследований). Робота BigDog компания разработала в интересах Пентагона, он должен был переносить снаряжение американских военных.
BFM.RU: последние новости
В Сингапуре хакеры взломали базы данных нескольких больниц и получили данные 1,5 млн пациентов Ведущий «Фокс ньюс» после интервью с Путиным уехал с женой в отпуск в Россию СМИ: британская полиция знает, кто отравил Скрипалей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали «отстойное» оружие России173
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом20
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию6
В Москве двое мужчин захватили в заложники детей3
Свидетелям по «делу Скрипалей» показали подозреваемого4
Видео
01:26
В США назвали «отстойное» оружие России
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение