Люди жили вместе с динозаврами. Новые открытия учёных 

На найденных рисунках изображены люди, живущие вместе с динозаврами, неужели они смогли приучить их? Учёные постоянно стремятся к новым открытиям и порой находят удивительные вещи, фрески и рисунки из древности, на которых изображены необычные события. На одних рисунках изображены космонавты, на других летающие корабли, а на найденных рисунки недавно, динозавры существуют вместе с людьми, словно домашние животные. Найденная наскальная живопись была найдена не в одном месте, а в Австралии и Перу, что не может быть вымыслом. Как древние люди могли придумать животных, которых ни разу не видели, задаются вопросы учёные? Значит, они не только их наблюдали в реальности, но и сосуществовали вместе с ними. Один из рисунков можете увидеть ниже. Тем не менее, многие учёные не согласны с этой теорией и считают, что люди просто передавали легенды и мифы из поколения в поколения и рисовали динозавров на основе рассказов. Однако, если даже и так, то первые люди точно видели этих существ и на это учёным возразить нечего.