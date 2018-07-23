Первому в мире музею космонавтики в Калуге подарили двигатель ракеты-носителя «Протон»

ТАСС , 23 июля. Двигатель первой ступени ракеты-носителя «Протон» РД-253 передан в дар государственному музею истории космонавтики им. К. Э. Циолковского заводом-изготовителем «Энергомаш им. Академика В. П. Глушко». Этот экспонат станет основой экспозиции, рассказала в понедельник ТАСС директор музея Наталья Абакумова.

"Наш музей обладает очень серьезной коллекцией двигателей, их около 20, среди них есть просто уникальные. И то, что мы получили в дар именно ракетный двигатель 253-й — это очень ценно В начную документацию этот двигатель будет включен и составит основу нашей уникальной коллекции", — сказала она.

Руководство музея рассматривает два варианта размещения нового экспоната: в рамках действующей экспозиции или включить его в новую экспозицию, которую создадут к открытию нового корпуса музея, запланированного в ближайшее время.

Разработку двигателя начали в 1961 году. Исследовательские работы были завершены три года спустя, и в 1964 году был изготовлен опытный комплект двигателей РД-253 для ракеты УР-500 ("Протон"). 10 марта 1967 г.состоялся первый пуск четырехступенчатой ракеты УР-500К, разработанной в рамках Лунной программы СССР. Шесть жидкостных ракетных двигателей РД-253 надежно работали в составе первой ступени РН «Протон», обеспечивая успешные полеты космических аппаратов «Луна», «Венера», «Марс» и других, а также орбитальных космических станций «Салют» и «Мир», тяжелых спутников связи.