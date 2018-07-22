Ещё
В России начали строить «отечественный Falcon 9»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России начали строить «отечественный Falcon 9» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил начале работы над созданием ракеты «Союз-5». Об этом он написал в Twitter в понедельник, 22 июля.
«"Энергия", «Прогресс» и "Энергомаш" приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу (сверхтяжелой ракете-носителю — прим. «Ленты.ру»). Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить ее и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал», — отметил он.
Разработчик «Союз-5» — РКК «Энергия», производитель — РКЦ «Прогресс». Первый старт носителя планируется провести в 2022 году с космодрома Байконур.
«Союз-5», фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты «Зенит», заявлен как конкурент носителю Falcon 9 американской компании SpaceX. Стоимость пуска новой ракеты оценивается в 30 миллионов долларов. Ранее на «Союз-5» планировалось запускать разрабатываемый пилотируемый корабль «Федерация».
«Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур составляет около 18 тонн.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России195
Ученого арестовали по делу о госизмене460
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер35
Су-25 напугали жителей Мариуполя23
В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта145
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение