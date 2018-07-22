В России начали строить «отечественный Falcon 9»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил начале работы над созданием ракеты «Союз-5». Об этом он написал в Twitter в понедельник, 22 июля.

«"Энергия", «Прогресс» и "Энергомаш" приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу (сверхтяжелой ракете-носителю — прим. «Ленты.ру» ). Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить ее и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал», — отметил он.

«Союз-5», фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты «Зенит» , заявлен как конкурент носителю Falcon 9 американской компании SpaceX . Стоимость пуска новой ракеты оценивается в 30 миллионов долларов. Ранее на «Союз-5» планировалось запускать разрабатываемый пилотируемый корабль «Федерация».

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур составляет около 18 тонн.