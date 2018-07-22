В России создадут ракету «Союз-5»

Рогозин рассказал о начале строительства «Союза-5»

«РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу», — написал он в своем Twitter.

РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5". Затем начинаем работу по сверхтяжу. Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить её и использовать наш мощный конструкторский, и производственный потенциал pic.twitter.com/U9g9DETjsC— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 21 июля 2018 г.

Он добавил, что благодаря этому будет мобилизована и обновлена вся ракетно-космическая отрасль и использован конструкторский и производственный потенциал страны.

В пятницу сообщалось, что на создание новой ракеты-носителя «Союз-5» Роскосмос готов потратить более 61 млрд рублей, что в два раза больше, чем предусмотрено федеральной программой.