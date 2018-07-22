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В России создадут ракету «Союз-5»
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Рогозин рассказал о начале строительства «Союза-5» 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: РИА Новости
РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» начали работы по созданию новой ракеты-носителя «Союз-5», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу», — написал он в своем Twitter.
Он добавил, что благодаря этому будет мобилизована и обновлена вся ракетно-космическая отрасль и использован конструкторский и производственный потенциал страны.
В пятницу сообщалось, что на создание новой ракеты-носителя «Союз-5» Роскосмос готов потратить более 61 млрд рублей, что в два раза больше, чем предусмотрено федеральной программой.
Перед этим президент России Владимир Путин сообщал, что летные испытания ракеты-носителя среднего класса «Союза-5» нужно начать в 2022 году.
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