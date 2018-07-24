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«Последний из своего племени»: ученые показали видео с таинственным жителем Амазонии
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«Последний из своего племени»: ученые показали видео с таинственным жителем Амазонии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На опубликованных кадрах мужчина, который живет один уже несколько десятилетий, рубит деревья.
В Бразилии второе десятилетие ученые наблюдают за мужчиной, который живет один в Амазонии. Исследователи считают, что он оказался единственным выжившим после нападения на его племя в 1970-е годы.
Недавно FUNAI впервые опубликовала видео, на котором удалось запечатлеть таинственного отшельника. Кадры были сделаны еще в 2011 году, однако представители организации долго не были уверены, стоит ли его обнародовать.
Исследователям необходимо предоставлять доказательства правительству Бразилии о том, что мужчина, которого называют «Последний из своего племени», еще жив, чтобы защитить его территорию от владельцев соседних ранчо, ведущий борьбу за землю.
Предположительно, возраст аборигена около 55-60 лет. Последний раз его видели в 2016 году, однако в мае 2018 он оставил после себя свежие следы и срубленные деревья, что указывает на то, что он жив.
Мужчина не подпускает ученых близко к себе, а если они нарушают его границы — делает предупредительный выстрел. В этом году исследователи оставили семена и инструменты рядом с пристанищем мужчины, чтобы тот мог выращивать растения и ухаживать за ними.
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