Найден альтернативный источник добычи ископаемых

Чтобы добывать ресурсы в космосе государствам придется расширять правовое поле и внимательно следить за траекторией движения небекосмических глыб, пишет издание Focus.

Добыча ископаемых на астероидах в прямом смысле «озолотит» первого человека, который найдет способ добраться до метеоритов и осуществить этот проект, пишет издание Focus. Уже несколько зарубежных компаний разрабатывают проекты по добыче ресурсов на небесных телах. Однако, предупреждают ученые, это может угрожать существованию Земли.

Постепенно ресурсы Земли истощаются, а для перехода на альтернативные источники энергии необхоимы редкие металлы, такие как золото или платина. Поэтому для этих целей ученые сразу нескольких стран прорабатывают способы добычи ископаемых на астероидах. По информации издания, сейчас известно около 700 000 метеоритов, 16 000 из которых относительно недалеко от Земли.

Однако, пока разработка таких месторождений находится в «серой» правовой зоне. (Согласно международному Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, ни одна страна не может претендовать на владение каким бы то ни было небесным телом или его частью. По сути, государство может предъявлять претензии только на непосредственно запущенные ими объекты — прим. Ред). Поэтому некоторые страны, в частности Россия США , приняли законы, регулирующие добычу ископаемых на астероидах и других космических телах.

Такое предприятие, по версии издания, видится очень выгодным. На астероидах ископаемые находятся довольно близко к поверхности, что делает их добычу относительно простой. А добравшись до одного из 16 тысяч относительно близких к Земле космических глыб, можно стать «триллиардером», уверен автор статьи.

Например, астероид 16Психея имеет диаметр в 210 км. По оценкам исследователей, он почти полностью состоит из таких металлов как железо, никель и золото. Космическую глыбу NASA оценило в 700 трлн. долларов. Они планируют в ближайшее время отправить к астероиду зонд, чтобы взять пробы грунта и подробнее изучить его.

Британские исследователи предложили другую технологию. Компания Asteroid Mining Corporation думает создать специальный корабль, который будет захватывать «в мешок» небольшие астероиды, а после добычи из них ископаемых, космические тела будут привезены на Землю.

Однако ученые предостерегают, что во время добычи астероид может изменить свою траекторию полета. И кто знает, может на его пути окажется наша планета.