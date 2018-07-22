Луна становится ближе: в России стартовала виртуальная экспедиция на спутник Земли

России стартовала виртуальная лунная экспедиция, в которой приняли участие несколько добровольцев.

В России началась подготовка экспедиции на спутник Земли. Пожить на виртуальной лунной базе удалось нескольким добровольцам. Специально для них были созданы условия, с которыми предстоит столкнуться будущим колонизаторам.

Четырехразовое питание и ежедневный осмотр врачей: виртуальная лунная экспедиция проходит полулежа. Экспериментальная кровать изменяет угол наклона с помощью пневмокомпресса. Благодаря этому человек находится в состоянии пониженной гравитации. При этом он может двигаться без дискомфорта, почти как на поверхности Луны.

В таком положении доброволец Виталий Рамазанов уже 5 дней испытывает нагрузки. Необычная кровать под углом почти в 10 градусов создает ощущение как на поверхности спутника Земли. Там сила тяжести в 6 раз меньше, чем на нашей планете. Несмотря на то, что вставать можно в строго отведенные 15 минут, а питаться приходиться лежа, спортивный тренер уже подумывает о карьере космонавта.

«Если в курсанты попасть, в космонавты, то это очень сложный процесс, длинная медкомиссия. Хотел бы, конечно, кто бы не хотел. Физически первые дня три спина побаливала, но это нормально, эти ощущения у всех бывали», — отметил Рамазанов.

Пока участники находятся в одной комнате, в другой — ученые 24 часа в сутки внимательно следят за ритмом сердца, давлением, тонусом мышц и даже проверяют внимание мужчин с помощью письменных упражнений, так как это тоже важная часть эксперимента.

Впервые нога человека ступила на Луну в 1969 году. Скафандр с трудом выдерживал перепады температур, перчатки стирались из-за острых частик пыли, а сами покорители спутника были не готовы к давлению больше трех суток. Луна не только ближайшая соседка Земли, но, возможно, уникальная ресурсная база. В кратерах могут быть запасы никеля, железа, гелия. И, если там удаться найти воду, то на спутнике можно смело строить базы и исследовать дальний космос.

«Настоящий современный уровень развития пилотируемой космонавтики характеризуется переходом от орбитальных околоземных полетов к полетам в дальний космос и первая цель, конечно, это Луна. Систематическая профилактика основывается на систематическом выполнении физических упражнений», — пояснил заместитель директора по науке НИИ космической медицины ФНКЦ ФМБА России Владимир Катунцев.

Серия испытаний с добровольцами поможет в будущем разработать систему тренировок во время полета для космонавтов. И создать специальный скафандр, который защитит от агрессивной среды. Первый пилотируемый полет на Луну возможно пройдет уж через 10 лет.