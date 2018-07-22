Новая архитектура искусственного интеллекта разработана учеными

Инженеры Технологического института Нью-Джерси в сотрудничестве со швейцарскими учеными продемонстрировали новую синаптическую архитектуру, которая может привести к созданию нового класса систем обработки информации.

Выводы, полученные командой во главе с Бипином Раджендраном, являются важным шагом на пути к созданию энергоэффективных вычислительных систем, способных учиться и адаптироваться в реальном мире. По мнению создателей, такие интеллектуальные вычислительные системы можно использовать для широкого спектра приложений с большими объемами данных. За последние несколько лет алгоритмы глубокого обучения оказались очень успешными в решении сложных когнитивных задач, таких как управление автономными автомобилями и перевод языка. В основе этих алгоритмов лежат искусственные нейронные сети — математические модели нейронов и синапсов человеческого мозга — которые обрабатывают огромное количество данных.

Однако реализация этих мозговых алгоритмов на обычных компьютерах крайне неэффективна, из-за потребления огромного количества энергии и времени. Это побудило технологов искать новые материалы и устройства для создания специализированных компьютеров. Наномасштабные мемритивные устройства, электрические компоненты, проводимость которых зависит примерно от предшествующей сигнальной активности, могут быть использованы в искусственных нейронных сетях.

Ученые отметили, что хотя мемритивные устройства могут привести к более быстрым и энергоэффективным вычислительным системам, они имеют нескольких проблем в надежности, которые являются общими для наноразмерных устройств. Их эффективность связана со способностью программироваться аналоговым способом для хранения нескольких бит информации, однако их электрическая проводимость изменяется не детерминированным и нелинейным образом.

В новых экспериментах международная группа продемонстрировала, что несколько наномасштабных мемритивных устройств, демонстрирующих такие характеристики, могут быть сконфигурированы для эффективного внедрения алгоритмов искусственного интеллекта, таких как глубокое обучение. Прототипные чипы IBM, содержащие более миллиона этих устройств с изменением фазы, были использованы для реализации нейронной сети для обнаружения скрытых шаблонов и корреляций в изменяющихся во времени сигналах.

«В этой работе мы предложили и экспериментально продемонстрировали схему высокоэффективного обучения с помощью наномасштабных мемритивных устройств для реализации алгоритмов обучения», утверждают разработчики. «Цель наших исследований — создание новой вычислительной системы на основе архитектурой мозга. Несмотря на значительные успехи за последнее десятилетие в использовании алгоритмов машинного обучения для сложных когнитивных задач, их применение в мобильных устройствах и датчика в реальном мире требует новых технологических решений с существенно меньшей энергией и более высокой эффективностью. Проблемы остаются, но наша команда показала, что такие наномасштабные устройства, хотя и являются не идеальными, могут быть использованы для таких приложений».

Вполне возможно, что такие усовершенствованные алгоритмы пригодятся при расчетно-кассовом обслуживании в онлайн банках. Подробности об РКО можно узнать на официальной странице, если перейти по ссылке.