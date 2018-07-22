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Ядерное оружие использовали тысячи лет назад, появилась карта атомных войн
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Ядерное оружие использовали тысячи лет назад, появилась карта атомных войн 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Теория о том, что ядерные войны происходили в древности не является новой и некоторые учёные считают, что древние люди могли обладать многими технологиями, которые есть у людей в данное время. Как могли существовать подобные технологии в древнем мире? Некоторые сторонники мистики считают, что ранее нас посещали инопланетные гости и именно они подарили различные технологии древним людям. Существует не мало записей о том, что тысячи лет назад существовали космические корабли, ядерные реакторы, компьютеры и мобильные телефоны. Некоторые исследователи всерьёз задумывались над тем, чтобы попытаться построить нечто подобное. Выглядит и правда колоссально, согласны? Есть и индийские эпосы, в которых описываются странные летательные аппараты и войны, в которых использовалось оружие, похожее на ядерное. Странные лучи и неизвестное оружие, а также облака, похожие на гигантский гриб, откуда эти записи в древних текстах, если не было свидетелей ядерного оружия? Фантазия авторов? Кроме того, по всему миру находят удивительные находки, наподобие древних ядерных реакторов и вопросов у учёных больше, чем самих ответов. На фотографии ниже, можно увидеть 3 страны, в которых обнаружены странные стекла, которые были оплавлены в результате огромных температур и некоторые учёные считают, что это можно считать картой, где точно происходили ядерные войны. Странные находки были найдены на территориях Шотландии, Египта, Ливии и других стран, но наиболее их число всё-таки в этих. Учёные говорят о том, что это стекло расплавилось не из-за падения метеоритов и комет. Не менее поражают и возможные рисунки, найденные в храмах по всему миру. На многих из них изображены летательные аппараты, ядерные бомбы, космонавты и ядерная война. Неужели, наша цивилизация является не первой, которая обладает ядерным оружием и ранее человечество уже массово уничтожала цивилизацию и цикл начинался сначала? Наша история покрыта завесой тайны и даже обладая огромными научными ресурсами, мы не можем разгадать множество загадок древности. Но ясно одно, что ядерное оружие является очень опасным и необходимо относится к этой проблеме со всей серьёзностью. Ведь не хотелось бы, чтобы человечество начало свой путь сначала, в случае ядерного конфликта в современном мире.
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