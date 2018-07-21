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Новые фото Титана поражают своей красотой
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Новые фото Титана поражают своей красотой 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее снимки этого космического объекта отличались абрикосовыми тонами.
Сотрудники агентства NASA опубликовали в Сети новые фотографии спутника Юпитера Титана, который завораживает своей красотой.
Ранее снимки этого космического объекта отличались абрикосовыми тонами. По словам экспертов, это связано с атмосферой, насыщенной азотом. Космический аппарат Cassini за более чем 10 лет передал множество снимков Титана. Новые фотографии завораживают красотой поверхности спутника. Эти снимки были сделаны с использованием визуального инфракрасного спектрометра, отмечается на сайте NASA.
На снимках, сделанных в разных условиях освещения и разное время миссии аппарата, показано практически идеальное изображение ледяной поверхности Титана.
Ранее NASA показало необычное голубое свечение Сатурна (подробнее…).
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