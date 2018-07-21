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NASA анонсировало создание лунной станции
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NASA анонсировало создание лунной станции 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Аэрокосмическое агентство США NASA планирует в ближайшие восемь лет создать небольшую космическую станцию на орбите Луны. Она должна стать своего рода шлюзом, с помощью которого агентство сможет регулярно отправлять на Луну пилотируемые миссии.
Масштабным «лунным» планам NASA предшествовала директива президента США Дональда Трампа от декабря 2017 года: агентство должно вновь отправить астронавтов на Луну, где не было пилотируемой американской миссии после «Аполлона-17» в 1972 году. Это некоторое изменение приоритетов в космосе: администрация предыдущего президента США Барака Обамы уделяла больше внимания цели отправить людей на Марс.
Сейчас NASA работает с компаниями частного сектора наподобие Moon Express, планируя отправить на естественный спутник Земли робот-луноход с инструментами для научных исследований уже в 2019 году, пишет британская The Daily Star.
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