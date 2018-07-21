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В парке Йеллоустоун появилась дыра в 110 метров
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В парке Йеллоустоун появилась дыра в 110 метров 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
На месте спящего супервулкана трескаются скалы и появляются огромные провалы, извержение близко или это обычные явления? Про Йеллоустоун не знает разве что ленивый и многие учёные пристально следят вулканом, который может устроить глобальную катастрофу в случае извержения магмы в недре вулкана. Учёные устанавливают различные датчики, чтобы понять ситуацию в Йеллоустоне. Обнаруженный провал огромных размеров и глубина около 110 метров, но научные сотрудники не раскрывают дату появления провала. Может быть она появилась совсем недавно, ведь в последнее время на территории супервулкана замечена сильная активность. Пока известно то, что громадный провал является результатом вытекания магмы, но в ближайшее время ничего подобного не фиксировалось. Возможно, о происхождении дыры учёные расскажут немного позже, когда появится больше данных.
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