В NASA рассказали, когда на Луне появится первое поселение людей

Как отмечает Daily Star , реализация подобной программы стала возможна благодаря конкуренции частных компаний в сфере доставки различных материалов в космос.

"То, что случилось с коммерческой индустрией космических запусков, скоро коснется и коммерческой индустрии на Луне. Я уверен, между двумя этими отраслями есть много общего", — заявил исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.

При этом NASA и частные корпорации планируют уже в 2019 году отправить на Луну различные автоматизированные научные инструменты.