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В NASA рассказали, когда на Луне появится первое поселение людей
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В NASA рассказали, когда на Луне появится первое поселение людей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американское аэрокосмическое агентство NASA намерено в ближайшие восемь лет создать на Луне станцию, где постоянно будут находиться астронавты.
Как отмечает Daily Star, реализация подобной программы стала возможна благодаря конкуренции частных компаний в сфере доставки различных материалов в космос.
"То, что случилось с коммерческой индустрией космических запусков, скоро коснется и коммерческой индустрии на Луне. Я уверен, между двумя этими отраслями есть много общего", — заявил исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.
При этом NASA и частные корпорации планируют уже в 2019 году отправить на Луну различные автоматизированные научные инструменты.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о необходимость возобновления экспедиций на Луну, которые прекратились после полета Аполлона-17 в 1972 году.
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