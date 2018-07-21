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Робот-химик с искусственным интеллектом сможет предсказывать новые вещества
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Робот-химик с искусственным интеллектом сможет предсказывать новые вещества 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Британские ученые научили искусственную нейронную сеть находить новые соединения и химические реакции. Разработка поможет химикам искать новые материалы, полимеры и лекарственные препараты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Ученые из Университета Глазго создали робота-химика, который может предугадывать возможные реакции, а также предсказывать новые соединения. Устройство работает на основе искусственной нейронной сети и подключено к небольшой химической «лаборатории». Таким образом, робот может контролировать ход реакций и анализировать их гораздо быстрее человека.
Робот в режиме реального времени отслеживает, какие вещества появились в ходе реакции и какие исчезли с помощью инфракрасной спектроскопи и методов, основанных на ядерном магнитном резонансе. Искусственная нейронная сеть затем обрабатывает полученные данные и принимает решения о дальнейшем пути реакции.
Чтобы «научить» систему принимать правильные решения, на начальном этапе опытный эксперт вручную контролировал ход реакции, а алгоритм запоминал его действия. После обучения робот-химик смог предсказать 1000 возможных реакций с точностью более 80%. Четыре реакции оказались ранее неизвестными химикам.
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