Ученые: планета Х приблизилась к Земле и провоцирует природные катаклизмы

Так называемая Планета X или Нибиру уже вплотную приблизилась к Земле, в результате чего ее огромное гравитационное поле начало провоцировать возникновение природных катаклизмов.

Как считает бывший сотрудник геологического ведомства США Итан Троубридж, случившееся недавно сильнейшее землетрясение в Японии и мощные извержения вулканов на Бали и Гавайях имеет прямую связь с Планетой X. Но самую большую опасность несет супервулкан Йеллоустоун в США , который угрожает не только американскому континенту, но и всему человечеству.

Как сообщает «День. Онлайн», по некоторым данным уже 7 августа у всех жителей Земли будет возможность увидеть Нибиру без телескопов, когда таинственное небесное тело приблизится к нашей планете на рекордно минимальное расстояние.

Ранее «СП» писала, что ученые нашли объяснение, почему жизнь на Земле до сих пор не исчезла.

Новости по теме: Ученые составили «примерный план» Конца света