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Ученые: планета Х приблизилась к Земле и провоцирует природные катаклизмы
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Ученые: планета Х приблизилась к Земле и провоцирует природные катаклизмы 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Так называемая Планета X или Нибиру уже вплотную приблизилась к Земле, в результате чего ее огромное гравитационное поле начало провоцировать возникновение природных катаклизмов.
Как считает бывший сотрудник геологического ведомства США Итан Троубридж, случившееся недавно сильнейшее землетрясение в Японии и мощные извержения вулканов на Бали и Гавайях имеет прямую связь с Планетой X. Но самую большую опасность несет супервулкан Йеллоустоун в США, который угрожает не только американскому континенту, но и всему человечеству.
Как сообщает «День. Онлайн», по некоторым данным уже 7 августа у всех жителей Земли будет возможность увидеть Нибиру без телескопов, когда таинственное небесное тело приблизится к нашей планете на рекордно минимальное расстояние.
Ранее «СП» писала, что ученые нашли объяснение, почему жизнь на Земле до сих пор не исчезла.
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