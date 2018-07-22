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Следы аварии на Фукусиме нашли в семилетнем вине
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Следы аварии на Фукусиме нашли в семилетнем вине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Авария на атомной станции в японской префектуре Фукусима, случившаяся 11 марта 2011 года, привела к повышению уровня радиоактивных частиц в вине из Калифорнии. Об этом изданию The New York Times заявили ученые ведущего французского национального учреждения — Национального центра научных исследований (CNRS), передает телеканал «360».
Исследователи Михаэль Павикофф, Кристин Марке и Филипп Юбер изучили серию калифорнийских красных и розовых вин, произведенных из винограда, собранного в 2009–2012 годах. В отчете ученые указали, что им пришлось использовать метод низкофоновой гамма-спектрометрии, при котором для измерения количества радиоактивных частиц образцы пришлось «превратить в пепел».
Ученые использовали для тестирования 18 бутылок калифорнийского розе и каберне-совиньона урожая 2009 года. В напитках они обнаружили повышенный уровень радиоактивных частиц — в том чине, что было произведено после катастрофы Фукусимы. В случае с каберне радиоактивных материалов было вдвое больше, чем в других образцах.
"Мы измерили и определили некоторый радиоактивный уровень, который намного выше обычного", — рассказал Михаэль Павикофф.
Анализ показал наличие в образцах цезия-137 или радиоцезия, техногенного изотопа, образующегося преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.
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