Ученые: Человек появился на свет благодаря Луне

Фото: pixabay.com Жизнь появилась на Земле около 750 млн лет назад. Живые организмы комфортно чувствовали себя в теплых океанических водах. Но примерно 430 млн лет назад прибрежную зону заселили растения. Ученые задались вопросом, что заставило живые существа покинуть комфортную родную среду. Они пришли к выводу, что во всем виновата Луна, влияющая на приливы и отливы океанов и морей

Как сообщает научное издание ToDay News Ufa, в те приснопамятные времена Луна находилась гораздо ближе к Земле и оказываемое ею влияние было куда более сильным. Приливы и отливы были раза в полтора жестче. Многие животные, внезапно оказавшись на суше, погибали. Но некоторым удалось выжить, в дальнейшем в процессе эволюции эти живые существа превратились в амфибий. Возможно, многие удивятся, но среди растений до сих пор очень много амфибий, которые лучше всего чувствуют себя в болотной среде, однако прекрасно живут и в воде и на суше.

Среди животных, вышедших на сушу, были и предки человека. Постепенно они приспособились и завоевали сухие пространства, сделав их своим главным местом обитания.