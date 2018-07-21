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Белые медведи помогут в изучении климата Арктики
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Максакова в короткой юбке вызвала фурор

Белые медведи помогут в изучении климата Арктики 

N24.ru 2 часа назад
Фото: N24.ru
Ученые из института проблем экологии и эволюции им. Северцева впервые смогли надеть на белых медведей спутниковые ошейники. Это удалось сделать на Ямале. Как пишет «Российская газета», устройства закрепили на животных, проживающих на островах Шокальского и Вилькицкого.
Основная трудность «операции» состояла в том, чтобы обездвижить животных весом в полтонны. Дело в том, что белые медведи, как правило, ходят по кромке воды и мгновенно пускаются вплавь, если только почувствуют угрозу. Но если усыпить животное в воде, оно утонет. Поэтому ученым пришлось довольно долго искать момент, чтобы обездвижить медведиц на суше и надеть на них ошейники с аппаратурой. С помощью них ученые планируют отслеживать изменение климата на арктической территории. К слову, сегодня популяция белых медведей, живущих на побережье Карского моря, изучена меньше других.
В апреле этого года оленеводы в Арктике пометили спутниковыми передатчиками двух диких самок северного оленя. Теперь информация об их передвижениях будет поступать в Российский центр освоения Арктики, и распространяться среди оленеводческих хозяйств Ямала. По словам ученых, отслеживание путей миграции диких стад позволит предотвращать увод домашних оленей дикими собратьями..
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