Белые медведи помогут в изучении климата Арктики

Ученые из института проблем экологии и эволюции им. Северцева впервые смогли надеть на белых медведей спутниковые ошейники. Это удалось сделать на Ямале. Как пишет « Российская газета », устройства закрепили на животных, проживающих на островах Шокальского и Вилькицкого.

Основная трудность «операции» состояла в том, чтобы обездвижить животных весом в полтонны. Дело в том, что белые медведи, как правило, ходят по кромке воды и мгновенно пускаются вплавь, если только почувствуют угрозу. Но если усыпить животное в воде, оно утонет. Поэтому ученым пришлось довольно долго искать момент, чтобы обездвижить медведиц на суше и надеть на них ошейники с аппаратурой. С помощью них ученые планируют отслеживать изменение климата на арктической территории. К слову, сегодня популяция белых медведей, живущих на побережье Карского моря, изучена меньше других.

В апреле этого года оленеводы в Арктике пометили спутниковыми передатчиками двух диких самок северного оленя. Теперь информация об их передвижениях будет поступать в Российский центр освоения Арктики, и распространяться среди оленеводческих хозяйств Ямала. По словам ученых, отслеживание путей миграции диких стад позволит предотвращать увод домашних оленей дикими собратьями..