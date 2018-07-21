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Ученые предсказали природные катастрофы в России
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Ученые предсказали природные катастрофы в России 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На востоке России могут участиться природные катаклизмы — из-за глобального потепления.
Природные катаклизмы на востоке России и в Монголии могут значительно усилиться и участиться из-за глобального потепления. Такие выводы сделала группа американских ученых, изучив данные со спутников за последние 38 лет, пишет Лента.ру.
Специалисты рассмотрели несколько теоретических моделей, которые описывают климат до и после промышленной революции. Они выявили колебания температур, повторяющиеся из года в год и зависящие от естественных причин, а затем сопоставили их со спутниковыми данными с 1979 по 2016 годы.
Самая сильная разница между летними и зимними температурами обнаружилась в средних широтах Северного полушария, при этом максимальный контраст был замечен на территории восточной России и Монголии. В тропиках и на полюсах температура в течение года почти не меняется или меняется слабо.
Причиной этого явления ученые называют парниковый эффект, который приводит к учащению стихийных бедствий.
По материалам: ptzgovorit.ru
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