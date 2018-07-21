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На Украине обнаружили древнюю могилу ведьмы
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На Украине обнаружили древнюю могилу ведьмы 

Свободная пресса 54 минуты назад
В украинском селе Легедзино Черкасской области археологи обнаружили старинное захоронение. Ученые считают, что смерть похороненной девушки наступила до ее 25-летия. Сообщается, что захоронение датируется III — IV веком.
Как пишут «Актуальные новости», девушка лежала лицом вниз, ее рука была заведена за спину. Какого-либо погребального инвентаря, который применяли в те времена, обнаружено не было. Ученые предполагают, что умершая была ведьмой, потому что захоронение противоречит всем положенным ритуалам.
Кстати, возле странной могилы археологи обнаружили два дома трипольцев, которым около шести тысяч лет.
Ранее ученые обнаружили на территории Ливийской пустыни руины необычного храма. Были найдены фрагменты фронтальной части храма, проход к нему, остатки двора и фундамента здания. Ученые датировали находку 200 годом до нашей эры. При этом сооружение было выполнено в нехарактерном греко-римском стиле, о чем свидетельствует смешанная техника выполненных изображений и орнаментов.
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