Министр по делам высшего образования Египта объявил об отправке 34 ученых на десятую летнюю школу в России

Министр по делам высшего образования и научных исследований д-р Халид Абдель Гаффар объявил имена прошедших отбор на обучение в десятой летней школе в Российской Федерации на 2018 год. В школу зачислили 34 ученых из разных университетов, институтов и исследовательских центров.

Абдул Гаффар подчеркнул глубину отношений между Египтом и Россией во всех областях, особенно в сфере образования, науки и культуры, указав на стремление Египта извлечь выгоду из передового опыта дружественных стран в различных областях и научных дисциплинах.

Министр отметил, что Египет стремится извлечь выгоду из мирного применения ядерной науки и создать новое поколение молодых исследователей, способных руководить и контактировать со старшими учеными в этой важной области как внутри страны, так и пределами Египта, а также управлять новыми технологиями и развивать их.

Он пояснил, что Академия научных исследований и технологий Египта благодаря сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне смогла отправить молодых египетских исследователей на обучение в Россию. Он рассказал, что ранее было проведено девять школ, а теперь была организована и десятая школа по обучению в области мирных ядерных исследований, что позволит передать знания о ядерных технологиях Египту.

Со своей стороны, глава Академии научных исследований и технологий д-р Махмуд Сакр высоко оценил совместное сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований. Он отметил, что более 49 совместных проектов осуществлялись египетским научным сообществом и руководством Института.

Он рассказал, что объем финансирования на совместные проекты составляет 250 тысяч долларов в год. А число египетских исследователей, участвовавших в совместных исследованиях в период с ноября 2009 года по 2017 год, составляет 80 человек, в то время как с российской стороны было всего 15 профессоров. За этот срок было опубликовано более 84 работ в крупнейших научных журналах и периодических изданиях.

Глава Академии наук , ядерных исследований и технологий Египта д-р Тарек Хусейн заявил, что ежегодно школа готовит от 25 до 30 молодых специалистов. Он отметил, что гранты получили 264 человек из разных университетов, центров и научно-исследовательских институтов.

Он рассказал, что эта программа способствует получению многими студентами стипендий в университетах России и других стран мира в области мирного использования ядерной науки. Д-р Хусейн пояснил, что программа — это один из механизмов, используемых Академией для получения специалистов и исследователей в этой важной области.

Школа будет нести все расходы за проезд и проживание студентов, а также предоставит молодым людям теоретическую и практическую подготовку в реакторах и современных лабораториях в российской Дубне.