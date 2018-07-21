Блуждающая звезда могла изменить состав Солнечной системы

Команда исследователей из Института Макса Планка и Университета Куинс использовала новую информацию для испытания теории, предполагающей, что миллионы лет назад блуждающая звезда прошла так близко к Солнечной системе, что изменила ее строение. Группа написала доклад, в котором описала свои идеи, и опубликовала его на сервере препринтов arXiv.org.

В последние годы космологи стали подозревать, что с нашей Солнечной системой на ранних этапах произошло что-то из ряда вон выходящее. Многие начали задаваться вопросом, почему в ней не так много материала, как предполагает логика. Почему Нептун настолько массивнее Урана, хотя последний гораздо ближе к Солнцу? И почему у такого огромного количества малых объектов во внешней Солнечной системе настолько странные орбиты? Пытаясь ответить на эти вопросы, многие космологи задумались: возможно на ранних стадиях формирования Солнечной системы, мимо пролетала звезда — достаточно близко для того, чтобы утянуть некоторые из внешних частей системы на их нынешние позиции.

Идею блуждающей звезды обсуждали на протяжении какого-то времени, но теорию не решались принять в полной мере из-за предполагаемых сроков обсуждаемых событий. Дело в том, что если бы мимо пролетала звезда, то это должно было бы произойти примерно спустя 10 миллионов лет после рождения нашей галактики. На этом этапе объекты внешней солнечной системы были бы все еще на стадии формирования, а значит на них вряд ли повлияла бы блуждающая звезда.

Эффект проградного, параболического пролета звезды с массой а) 0,5 М, b) 1 M, c) 5 M с отклонением в 60 градусов и углом периастра равным нулю. Расстояние перигелия всегда такое, чтобы создавать диск в 30-35 а.е. / arXiv:1807.02960 [astro-ph.GA]

В своем докладе, ученые предполагают, что недавнее исследование, проведенное другими командами, изучающими формирование Солнечной системы, что внешние части таких систем могут быть более развиты, чем внутренние. Они также предполагают, что если такое действительно произошло с нашей системой, то вполне вероятно, что ее внешние части уже были достаточно развиты, чтобы на них подействовало гравитационное притяжение проходящей мимо звезды. Для испытания своей теории, они создали симуляцию непосредственно такого сценария и обнаружили высокую степень схожести с тем, что мы видим сегодня — Солнечную систему со странными характеристиками на ее внешних границах.