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NASA подготовило зонд для полета к Солнцу
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NASA подготовило зонд для полета к Солнцу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Русская Весна
Американское космическое ведомство NASA отправит к Солнцу зонд Parker, передает телеканал «360».
Он подойдет к звезде на максимально близкое расстояние.
Зонд должен будет несколько раз преодолеть корону Солнца. Три наиболее низких орбиты Parker расположены на расстоянии около 6,1 миллиона километров над поверхностью Солнца. Там температура достигает нескольких миллионов градусов Цельсия. Из-за низкой плотности короны, зонд будет нагреваться не так быстро.
"Это довольно просто представить на примере духовки и кастрюльки с кипящей водой — в духовке вы сможете продержать руку значительно дольше, потому что воздух имеет меньшую плотность, чем вода", — сказано в заявлении NASA.
Parker должен будет выдержать температуру около 1370 градусов Цельсия, чтобы не сгореть и не потерять содержимое.
Щит зонда похож на бутерброд из двух перезакаленных пластин, между которыми находится углеродная пена. Диаметр конструкции — 2,4 метра, а вес — 72,5 килограмма. Сторона, устремленная к Солнцу, выкрашена краской белого цвета на основе керамики для отражения теплового излучения. Температура за щитом будет составлять всего 30 градусов Цельсия.
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