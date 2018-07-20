49 лет назад Луна покорилась землянам

21 июля в 2 часа 56 минут командир американского космического корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Коснувшись поверхности Луны, Армстронг произнес вошедшие в историю слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Через 15 минут на поверхность спутника Земли из космического лунного модуля вышел второй астронавт экспедиции Эдвин Олдрин.

Американский космический корабль «Аполлон-11» стартовал 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля — командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз , пилот лунного модуля Эдвин Олдрин.

Через 76 часов после старта корабль достиг лунной орбиты.

20 июля в 20 часов 17 минут по среднеевропейскому времени лунный модуль американского корабля «Аполлон-11» с астронавтами Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином на борту совершил мягкую посадку близ кратера в юго-западной части лунного Моря Спокойствия. В момент посадки Армстронг передал: «Хьюстон, говорит База Спокойствия. „Орёл“ сел». Третий участник экспедиции Майкл Коллинз оставался на космическом корабле на окололунной орбите.