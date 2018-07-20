«Союз-5» обойдется Роскосмосу вдвое дороже заложенной в федеральной программе суммы 

На создание новой ракеты-носителя «Союз-5» Роскосмос готов потратить более 61 млрд рублей, что в два раза больше, чем предусмотрено федеральной программой.
Роскосмос разместил госконтракт на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (ОКР «Феникс»), на эти цели корпорация намерена выделить 61 млрд 198 млн 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Контрактом предусмотрено создание ракеты-носителя «Союз-5», разгонного блока ДМ, технической инфраструктуры на космодроме Байконур. Предполагается, что разработка эскизного проекта будет завершена 30 ноября 2019 года, а первый пуск состоится с 30 июня 2022 года.
Отмечается, что в действующей Федеральной космической программе России на 2016-2025 годы на ОКР «Феникс» заложено до 2025 года 29 млрд 296 млн 900 тыс. рублей.
В среду президент России Владимир Путин сообщал, что летные испытания ракеты-носителя среднего класса «Союза-5» нужно начать в 2022 году.
Ранее стало известно, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин собирается перенести сроки создания и испытаний нового российского космического корабля «Федерация» и ракеты-носителя «Союз-5».
В начале июля РКК «Энергия» сообщала, что летно-конструкторские испытания новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» начнутся в 2022 году и продолжатся до 2025-го.