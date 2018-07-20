Ещё
«Союз-5» обойдется Роскосмосу вдвое дороже заложенной в федеральной программе суммы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Союз-5» обойдется Роскосмосу вдвое дороже заложенной в федеральной программе суммы 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На создание новой ракеты-носителя «Союз-5» Роскосмос готов потратить более 61 млрд рублей, что в два раза больше, чем предусмотрено федеральной программой.
Роскосмос разместил госконтракт на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (ОКР «Феникс»), на эти цели корпорация намерена выделить 61 млрд 198 млн 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Контрактом предусмотрено создание ракеты-носителя «Союз-5», разгонного блока ДМ, технической инфраструктуры на космодроме Байконур. Предполагается, что разработка эскизного проекта будет завершена 30 ноября 2019 года, а первый пуск состоится с 30 июня 2022 года.
Отмечается, что в действующей Федеральной космической программе России на 2016-2025 годы на ОКР «Феникс» заложено до 2025 года 29 млрд 296 млн 900 тыс. рублей.
В среду президент России Владимир Путин сообщал, что летные испытания ракеты-носителя среднего класса «Союза-5» нужно начать в 2022 году.
Ранее стало известно, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин собирается перенести сроки создания и испытаний нового российского космического корабля «Федерация» и ракеты-носителя «Союз-5».
В начале июля РКК «Энергия» сообщала, что летно-конструкторские испытания новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» начнутся в 2022 году и продолжатся до 2025-го.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Назван год начала серийного производства «Ангары» Первый полет «Федерации» на орбиту могут перенести Ученые рассказали о вреде пасмурной погоды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу370
Фото кабинета Медведева удивило россиян150
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня48
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1371
Умерла Мария Спивак41
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение