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Глобальную марсианскую пыльную бурю можно разглядеть с Земли
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Глобальную марсианскую пыльную бурю можно разглядеть с Земли 

Мир24 1 час назад
Планетарная пыльная буря до неузнаваемости изменила облик Марса. Результаты ее «работы» зафиксировали телескопы NASA.
Отметим, что подобные стихийные будствия возникают на Красной планете каждые шесть-восемь земных лет (или три-четыре марсианских года). Ученые до сих пор не могут определенно сказать, как они формируются и развиваются, и продолжают изучение этого феномена.
Интересно, что последствия шторма настолько значительны, что их можно разглядеть с Земли при помощи недорогого любительского оборудования, сообщает Daily Mail.
По словам доктора Роберта Месси из Королевского астрономического общества, на Марсе все еще видны высочайшие вулканы, например, Олимп (высочайшая гора Солнечной системы), а также полярные ледяные шапки, но большинство деталей рельефа невозможно различить.
«При помощи качественного телескопа можно увидеть, как размер полярных шапок меняется во время бури», — отметил Месси.
Астрономы отмечают, что сейчас — лучшее время для наблюдений за Красной планетой, поскольку она подходит на максимально близкое расстояние к Земле. 27 июля наступит Великое противостояние Марса — между ним и нашей планетой останется «всего» 57,7 млн км.
Ученые NASA зафиксировали небольшой пылевой шторм еще 30 мая, но меньше чем через месяц, к 20 июня, он перерос в бурю планетарного масштаба. Стихия нарушила работу марсохода Opportunity — аппарат питается от солнечных батарей и не может функционировать в условиях постоянных мглистых сумерек. К счастью, поднявшаяся пыль действует как «утеплитель», не позволяя ночным температурам падать ниже отметок, какие марсоход способен выдержать. Но для полноценного восстановления Opportunity потребуются недели, а то и месяцы.
Исходя из прошлого опыта (крупнейшая пыльная буря случилась на Марсе в 2001 году), специалисты прогнозируют, что атмосфера достаточно очистится только к сентябрю. Лишь после этого марсоход сможет наладить питание и связаться с Землей.
Астрономы отмечают, что нынешняя буря — крупнейшее погодное явление на Марсе с момента начала постоянных наблюдений (то есть с 1960-х годов). Новые данные, в том числе с марсохода Opportunity, помогут лучше понять природу этого события.
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