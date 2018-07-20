Данные полутора миллиона человек украли в Сингапуре

В Сингапуре хакеры украли личные данные полутора миллиона человек

Хакеры украли данные 1,5 миллиона человек, в том числе премьер-министра Ли Сяньлуна, из базы данных крупнейшей в Сингапуре группы медицинских учреждений SingHealth, сообщает газета Straits Times.

Как сообщает газета, хакеры украли данные 1,5 миллиона человек, в том числе премьер-министра Ли Сяньлуна и нескольких министров. Власти считают, что личные данные премьер-министра "особенно и неоднократно становились мишенью".

Как пишет издание, это была "финансируемая государством" хакерская атака. Руководитель агентства по вопросам кибербезопасности отметил, что это была "хорошо спланированная атака", работали "не обычные хакеры или преступные группировки".

Министр здравоохранения Ган Ким Юн и министр связи и информации С. Ишваран расценили атаку как "наиболее серьезную и беспрецедентную".