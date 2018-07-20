Ученые рассказали, как изменится походка человека на Луне

"Изменялась тактика ходьбы, углы сгиба в коленке, в голеностопном суставе", — сказал он, добавив, что испытуемые стали больше шагать не с пятки на носок, а полной ступней.

Такие результаты были получены на стендах, которые НИИ использовал раньше — сейчас у института есть новые установки, которые позволяют регулировать угол наклона в зависимости от того, что что именно имитируется — полет в межпланетном пространстве, или гравитация других небесных тел, отличная от земной.

Для создания лунных условий платформа с испытуемым выставляется на угол 9,6°, из-за чего на опору воздействует лишь одна шестая массы человека — как в условиях лунной гравитации. Для создания условий межпланетного полета платформу выставляют на угол порядка —15°, то есть «космонавт» лежит немного вниз головой.

При этом Баранов не исключил, что на новых стендах ученые получат результаты, которые будут отличаться от полученных ранее.

Очередная серия экспериментов на новых стендах началась 23 июня и продлится до 26 октября. В ходе исследований сотрудники НИИ проверят уровень работоспособности человека во время пребывания на Луне, скоростные и силовые изменения в работе ног, стрессоустойчивость, изменение порога болевой чувствительности, изменения в составе крови и водного баланса.