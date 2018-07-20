Ещё
Ученые рассказали, как изменится походка человека на Луне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые рассказали, как изменится походка человека на Луне 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Директор Научно-исследовательского института космической медицины ФМБА Виктор Баранов рассказал РИА Новости, как изменяется походка человека после пребывания его в условиях, имитирующих полет на Луну.
"Изменялась тактика ходьбы, углы сгиба в коленке, в голеностопном суставе", — сказал он, добавив, что испытуемые стали больше шагать не с пятки на носок, а полной ступней.
Такие результаты были получены на стендах, которые НИИ использовал раньше — сейчас у института есть новые установки, которые позволяют регулировать угол наклона в зависимости от того, что что именно имитируется — полет в межпланетном пространстве, или гравитация других небесных тел, отличная от земной.
Для создания лунных условий платформа с испытуемым выставляется на угол 9,6°, из-за чего на опору воздействует лишь одна шестая массы человека — как в условиях лунной гравитации. Для создания условий межпланетного полета платформу выставляют на угол порядка —15°, то есть «космонавт» лежит немного вниз головой.
При этом Баранов не исключил, что на новых стендах ученые получат результаты, которые будут отличаться от полученных ранее.
Очередная серия экспериментов на новых стендах началась 23 июня и продлится до 26 октября. В ходе исследований сотрудники НИИ проверят уровень работоспособности человека во время пребывания на Луне, скоростные и силовые изменения в работе ног, стрессоустойчивость, изменение порога болевой чувствительности, изменения в составе крови и водного баланса.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе194
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры41
Еще один туроператор прекратил свою деятельность41
Фото кабинета Медведева удивило россиян47
Опубликована запись пытки в российской колонии476
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение