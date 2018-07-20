Ещё
Магнитные нанодиски улучшат качество МРТ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Магнитные нанодиски улучшат качество МРТ 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Российские ученые совместно с американскими коллегами создали мельчайшие магнитные нанодиски, с помощью которых можно повысить эффективность магнитно-резонансной томографии (МРТ) и других подобных технологий. Одновременно с этим авторы разработали и сверхчувствительный метод регистрации этих наночастиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Nanoscale.
Во многих странах магнитные наночастицы разрешают использовать для внутривенных инъекций человеку. С их помощью улучшают качество изображения опухолей при МРТ. Эти частицы очень чувствительны к магнитным полям и потому их считают перспективным материалом для визуализации опухолей в организме и их лечения, а также направленной доставки лекарств. Ученые из России и США разработали магнитные наноструктуры, которые можно регистрировать с рекордной чувствительностью. Чтобы получать сигнал, достаточно всего нескольких десятков пикограмм (приставка «пико-» означает 10—12) этих наночастиц.
Для своих исследований авторы использовали железоникелевые диски диаметром порядка микрометра и толщиной порядка нанометра. Такая геометрическая форма приводит к особой структуре магнитных моментов частиц и они приобретают особые свойства. Например, намагниченность таких дисков сильно зависит от даже слабого внешнего магнитного поля. При увеличении внешнего магнитного поля магнитные моменты дисков ориентируются по направлению поля, при его уменьшении восстанавливают начальное распределение, а при смене направления — меняют его на противоположное. За счет этого авторы смогли обнаружить от 39 пикограмм магнитного материала. Исследователи провели подобные эксперименты и с лабораторными животными. Зарегистрировать нанострукутуры удалось и внутри живого организма.
«Мы продемонстрировали интересную особенность таких наноструктур, а именно возможность их регистрации и топографирования, в том числе и в организме животных, с ультравысокой чувствительностью с помощью портативных устройств со сравнительно малыми возбуждающими магнитными полями. Это представляется важным и для обеспечения биомедицинских исследований с применением магнитных нанообъектов», — рассказал один из авторов работы, заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ Максим Никитин.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Пресс-релизы о научных исследованиях, информацию о последних вышедших научных статьях и анонсы конференций, а также данные о выигранных грантах и премиях присылайте на адрес science@indicator.ru.
Индикатор: последние новости
Робот-додекаэдр сможет бережно ловить медуз Создан источник излучения, который может работать даже в открытом космосе Выяснен механизм присоединения биомолекул к золоту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии370
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец39
На Украине раскопали могилу ведьмы28
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России326
Тест: Азовское море или Черное?10
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение