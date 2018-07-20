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Технологию капельного орошения риса разработал ученый из Тимирязевки
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Технологию капельного орошения риса разработал ученый из Тимирязевки 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Метод капельного орошения риса разработал ученый из Тимирязевской академии Николай Дубенок. Технология исключает потери воды и позволяет добиться превосходного урожая. Об этом рассказали в пресс-службе аграрного вуза.
— В настоящий момент большое количество воды идет на полив сельскохозяйственных растений. Многие ученые мира совершенствуют ресурсосберегающие технологии возделывания риса. Работают над этой проблемой и ученые Российской Федерации, в том числе ученые Тимирязевки, — поделился представитель пресс-службы.
Сотрудник вуза добавил, что растениеводы успешно применяют капельный полив при выращивании многих культур, однако для риса технология разработана впервые. (мю)
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