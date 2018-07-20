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Физики поставили рекорд скорости вращения
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Физики поставили рекорд скорости вращения 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Две группы физиков из Швейцарии и США раскрутила наночастицы до рекордных скоростей — больше миллиарда оборотов в секунду. Швейцарские физики подвесили кремниевые наночастицы длиной 100 нм в глубоком вакууме, поймав их в лазерную ловушку, и облучили их поляризованным светом, заставив бешено крутиться вокруг своей оси.
Эксперимент американских ученых из университета Пердью (штат Индиана) был похож на швейцарский, но наночастицы имели форму гантели; авторы работы отмечают, что такая геометрия может позволить использовать быстро вращающиеся наночастицы для измерения малых масс.
Ученые раскручивали наночастицы не только для того, чтобы поставить рекорд. Теоретически с помощью таких вращающихся частиц можно измерять трение вакуума, которое создается за счет столкновения вращающегося тела с виртуальными частицами, которые постоянно возникают и аннигилируют в вакууме.
Препринты двух статей опубликованы (1, 2) в репозитории ArXiv.org; статьи готовятся к публикации в журнале Physical Review Letters.
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