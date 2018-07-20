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НАСА показало невероятно живописные фотографии атмосферы Юпитера
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НАСА показало невероятно живописные фотографии атмосферы Юпитера 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
В сети были опубликованы фотографии атмосферы Юпитера, которые были сделаны с помощью одной из межпланетных станций, работающей в рамках проекта НАСА. Они тут же получили невероятное количество просмотров. И этому есть логичное объяснение. Зрелище, на самом деле, очень красочное и по-настоящему космическое.
Эксперты отметили, что на снимках представлены структуры, которые находятся в Северном умеренном поясе. По словам руководителей межпланетной станции, она пролетела на высоте в шесть тысяч двести километров над газовыми скоплениями этой планеты, в результате чего смогла получить невероятно чёткие и детализованные фотоснимки. Хотя, специалисты и отметили, что для увеличения контрастности цвета были несколько отредактированы.
Напомним, что основой атмосферы этой планеты является водород и гелий. На долю других химических элементов приходится лишь малая толика газа. Аммиачные облака имеют продолговатую форму и с высоты похожи на длинные полосы, которые располагаются параллельно экватору Юпитера. Если полоса газа имеет тёмный цвет, значит она приближается к поверхности планеты. А восходящие газовые потоки, как правило, окрашены в более светлые оттенки.
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