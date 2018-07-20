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Гигантская летучая мышь или нечто иное: ученые испугались создания из глубин джунглей
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Гигантская летучая мышь или нечто иное: ученые испугались создания из глубин джунглей 

Trendymen 34 минуты назад
Фото: Trendymen
Браконьеры поймали гигантского летающего монстра на Филиппинах и всерьез озадачили ученых: больше всего странное создание похоже на вампира из средневековых сказок.
Длинна тела необычного зверя примерно два метра. С растянутыми в стороны крыльями летун и вовсе выглядит будто Джиперс-Криперс — с такими размерами он мог бы охотиться и на крупных млекопитающих.
Сотрудники National Geographic полагают, что браконьерам повезло отловить необычно большой экземпляр летающего лемура. Этот вид встречается только на Филиппинах, правда размеры особей обычно не превышают размеров обычной домашней кошки.
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