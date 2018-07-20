Гигантская летучая мышь или нечто иное: ученые испугались создания из глубин джунглей 

Браконьеры поймали гигантского летающего монстра на Филиппинах и всерьез озадачили ученых: больше всего странное создание похоже на вампира из средневековых сказок.
Длинна тела необычного зверя примерно два метра. С растянутыми в стороны крыльями летун и вовсе выглядит будто Джиперс-Криперс — с такими размерами он мог бы охотиться и на крупных млекопитающих.
Сотрудники National Geographic полагают, что браконьерам повезло отловить необычно большой экземпляр летающего лемура. Этот вид встречается только на Филиппинах, правда размеры особей обычно не превышают размеров обычной домашней кошки.