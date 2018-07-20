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СМИ: Индия в сентябре запустит ракету с двумя британскими спутниками
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СМИ: Индия в сентябре запустит ракету с двумя британскими спутниками 

ТАСС 3 часа назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) планирует произвести в сентябре коммерческий запуск ракеты-носителя с двумя британскими спутниками. Об этом в пятницу сообщила газета The Times of India со ссылкой на главу ИСРО Кайласавадиву Сивана.
"Из различных миссий, ожидающих своей очереди в этом году, первым будет запуск ракеты PSLV [Polar Satellite Launch Vehicle] в сентябре, он будет иметь только коммерческую цель. Главным полезным грузом станут два британских спутника, весящие по 450 кг каждый. Великобритания будет использовать их для наблюдения за поверхностью Земли. Индийских спутников не будет", — приводит его слова газета.
Сиван добавил, что во время двух следующих запусков носителя PSLV наряду с индийскими на орбиту будут выводиться и иностранные спутники, поскольку ИСРО намерена увеличить долю на мировом рынке космических услуг.
Как отмечает издание, коммерческое подразделение этой организации компания Antrix старается заявить о себе как о серьезном игроке на этом рынке, она предлагает клиентам невысокие цены при довольно высокой надежности своей ракеты PSLV: из 43 ее запусков начиная с 1993 года неудачными были только три. ИСРО за это время доставила на орбиту 237 иностранных спутников из 28 стран. Однако пока на Индию приходится всего 0,6% мирового рынка запуска спутников, указывает газета.
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