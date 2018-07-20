Космическая лаборатория зафиксировала вокруг Земли тысячи неопознанных объектов

Российские астрономы из МГУ настроили сеть роботизированных телескопов и внезапно обнаружили вокруг Земли тысячи неизвестные летающих объектов. Примерно треть из всего имеет естественное происхождение, прочие созданы искусственно.

Детальные снимки объектов сделаны широкоугольной камерой космической обсерватории. Всего обнаружено 22 181 странных небесных тел, правда после сверки с базами данных 10 711 из них оказались уже учтенными.

Вопросы вызывает оставшиеся 7876 тел, которые невозможно сопоставить ни с одной позицией каталога. Рациональная часть команды астрономов полагает, что это космический мусор — в основном, детали старых спутников.

На данный момент дать однозначную характеристику объектам невозможно. Компьютеры обсерватории «Ломоносов» имеют ограниченную емкость накопителей: система регистрирует параметры большей части фотографий, сами же снимки из базы удаляются.