Баллистическая ракета Р-7 и другие самые главные советские изобретения

Представляем главные инновации советских ученых, которые сделали Советский Союз одной из самых могущественных держав на планете.

Первый космический корабль

Над созданием одноместных космических кораблей советский конструктор Сергей Павлович Королев работал с 1958 по 1963 год. Созданный под его руководством космический корабль «Восток» стал первым проектом во всей истории, позволивший запустить человека в космическое пространство. 3 факта об изобретении и изобретателе: • 25 марта 1961 года произошел испытательный запуск корабля «Восток» с собакой Звездочкой на борту, а также манекеном космонавта, которому дали прозвище «Иван Иванович». Испытания были успешными, агрегат благополучно приземлился. Спустя 3 недели от этой даты в космос полетел Юрий Гагарин . Сделал он это на идентичной копии предварительно испытанного корабля, которому позже дали название «Восток-1». • С 1994 года в Смитсоновском национальном музее искусства и космоса экспонируется манекен «Ивана Ивановича». • Всю жизнь в одном из карманов пиджака Королев носил 2 монетки, которые, по его мнению, приносили ему счастье.

Первый искусственный спутник Земли

В 1955 году конструктор Сергей Павлович Королев обратился в ЦК КПСС с инициативой вывести в космическое пространство искусственный спутник Земли. Спутник был выведен на околоземную орбиту 4 октября 1957 года. Космический аппарат, названный простейшим спутником-1 (ПС-1), выглядел как шар, достигающий в диаметре 58 сантиметров. Его вес составлял 83,6 килограмма. Конструкция дополнялась четырьмя антеннами (2,9 и 2,4 метра), которые были необходимы для передачи сигналов, функционирование их осуществлялось от батареек передатчиков. Спустя 295 секунд от момента запуска, искусственный спутник Земли, совместно с основным ракетным блоком, весившим 7,5 тонны, оказался на орбите, высота которой в перигее составляла 288 километров, а в апогее — 947 километров. На 315 секунде произошло отделение спутника от ракеты, и тут же его позывные смог услышать весь мир.

3 факта об изобретении: • Спутник летал на протяжении 92 дней, вплоть до 4 января 1958 года. Ему удалось совершить 1440 оборотов вокруг нашей планеты. • Дата запуска отмечается в Российской Федерации как день Космических войск. • США удалось реализовать успешный запуск собственного спутника только спустя полтора года от аналогичного запуска в России.

Первая в мире модель искусственного сердца

В 1937 году студент-медик Владимир Петрович Демихов продемонстрировал возможность поддержания кровообращения в собачьем организме за счет насоса из пластика, который запускался электродвигателем. Собака прожила с первым искусственным сердцем в истории медицины целых два часа. В будущем Владимир Петрович станет одним из пионеров трансплантологии. Так, в 1946 году он впервые совершает гетеротопическую пересадку сердца в собачью грудную полость, а также одновременную пересадку легкого и сердца у собаки. Далее хирург практикует пересадку изолированного легкого. 3 факта об изобретателе: • Еще в детстве Демихов пытался вскрыть собаке грудную клетку, чтобы узнать, каким образом работает ее сердце; • В то время, когда изобретатель учился на слесаря, первой его деталью стала копия человеческого сердца, выполненная из стали; • Однажды Демихов продал единственный костюм только ради того, чтобы купить серебряные пластинки, из которых бы он смог создать модель искусственного сердца.

Первая в мире водородная бомба

12 августа 1953 года в степи Казахстана прошло испытание самого мощного оружия в истории — водородной бомбы. Показатель мощности бомбы, которая именовалась как «изделие РДС-6 с», составил 400 килотонн, что почти в 20 раз превысило мощность первых атомных бомб, произведенных отечественными, а также иностранными учеными. 3 факта об изобретении и изобретателе: • Экологические последствия от испытания бомб оказались ужасными, но в тот период времени никто не задумывался ни об экологии, ни о радиоактивном заражении; • В период испытания бомбы произошло разрушение зданий, выполненных из кирпича, в радиусе четырех километров, а мост со стотонными пролетами отбросило на 200 метров. • «Отцом бомбы» был ученый-ядерщик, будущий правозащитник, Андрей Дмитриевич Сахаров , который в 1975 году получит Нобелевскую премию мира уже за совсем другие достижения.

Первая в мире баллистическая ракета

21 августа 1957 года состоялся первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракетой Р-7 (Sapwood, SS-6, в соответствие с классификацией НАТО ). Ракета была создана коллективом Особого конструкторского бюро №1, работающего под управлением ведущего конструктора — Сергея Павловича Королева. История ракеты Р-7 началась на рубеже 1940-1950-х годов. В тот временной период, по итогам разработок ракет Р-1 — Р-5, было принято решение, что, для доступа к границам потенциального противника на ином континенте, необходима многоступенчатая ракета, обладающая большей мощью. 3 факта об изобретении: • Первые баллистические ракеты летали на топливе, 70% которого состояло из этилового спирта; • На основе Р-7 создали первую космическую ракету «Спутник»; • Первая баллистическая ракета на самом деле собиралась на территории Германии из немецких ракет.

Первая в мире АЭС В 1951 году ЦК КПСС поручило известному ученому и физику Игорю Васильевичу Курчатову создать в Обнинске Московская область ) атомную электростанцию. АЭС стала первым в мире примером рационального применения энергии атома. Спустя 3 года, 27 июня 1954 года, первая АЭС впервые произвела промышленный ток. Реактор первой атомной станции работал на быстрых нейтронах, который в настоящий момент времени задействуется в отдельных типах подводных атомных лодок. С 2002 года было принято решение об остановке реактора Обнинской АЭС. Это было обусловлено тем, что поддержка его безопасного функционирования с каждым годом обходилась все дороже, а последующее использование не имело научно-технической целесообразности.

3 факта об изобретении и изобретателе: • Теперь в здании АЭС находится музей атомной энергетики; • АЭС была построена ровно спустя 10 лет от момента бомбардировки Хиросимы; • Курчатов также создал атомный реактор для ледокола и атомную подводную лодку.