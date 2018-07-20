Источник: команду из двух роботов «Фёдор» могут отправить на МКС в 2019 году

Команду из двух роботов «Фёдор» могут отправить на Международную космическую станцию (МКС) на беспилотном корабле «Союз» в августе 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Рассматривается идея использовать запуск беспилотного корабля «Союз» в следующем году для тестового полёта робота «Фёдора» в космос. Причём, предлагается как полёт одного, так и двух роботов сразу», — рассказал собеседник агентства.

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