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Источник: команду из двух роботов «Фёдор» могут отправить на МКС в 2019 году
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Источник: команду из двух роботов «Фёдор» могут отправить на МКС в 2019 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Команду из двух роботов «Фёдор» могут отправить на Международную космическую станцию (МКС) на беспилотном корабле «Союз» в августе 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Рассматривается идея использовать запуск беспилотного корабля «Союз» в следующем году для тестового полёта робота «Фёдора» в космос. Причём, предлагается как полёт одного, так и двух роботов сразу», — рассказал собеседник агентства.
9 июля СМИ передавали, что в России создаётся новый самолёт, способный создавать помехи и выводить из строя военные спутники.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с НСН прокомментировал сообщения о данной разработке.
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