Россия направит на МКС киберэкипаж из двух Федоров

Команду из двух роботов «Федор» предлагается отправить на МКС в августе 2019 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Рассматривается идея использовать запуск беспилотного корабля «Союз» для тестового полета робота «Федора» в космос. Причем, предлагается как полет одного, так и двух роботов сразу», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что андроиды не будут принимать участие в управлении кораблем, а станут пассажирами, комментирующими происходящее в полете.

По утверждению источника, идея нашла предварительное одобрение в руководстве Роскосмоса и получила неофициальное название «киберэкипаж». Так его назвали, поскольку роботы впервые полетят к МКС как члены экипажа, а не в качестве груза.