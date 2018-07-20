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Россия направит на МКС киберэкипаж из двух Федоров
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Россия направит на МКС киберэкипаж из двух Федоров 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Команду из двух роботов «Федор» предлагается отправить на МКС в августе 2019 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Рассматривается идея использовать запуск беспилотного корабля «Союз» для тестового полета робота «Федора» в космос. Причем, предлагается как полет одного, так и двух роботов сразу», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что андроиды не будут принимать участие в управлении кораблем, а станут пассажирами, комментирующими происходящее в полете.
По утверждению источника, идея нашла предварительное одобрение в руководстве Роскосмоса и получила неофициальное название «киберэкипаж». Так его назвали, поскольку роботы впервые полетят к МКС как члены экипажа, а не в качестве груза.
Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — робот, который должен стать первым пилотом нового российского космического корабля «Федерация». Из последних достижений можно выделить то, что андроид научился садиться на шпагат, а также освоил точные движения, благодаря которым он может работать на складе. Изначально он разрабатывался по заказу МЧС как робот-спасатель, но впоследствии им заинтересовался Роскосмос.
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