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Ученые предлагают разработать роботов-спасателей для космонавтов на Луне
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Ученые предлагают разработать роботов-спасателей для космонавтов на Луне 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Разрабатываемые российскими учеными роботы-спасатели смогут помочь космонавтам при работе на поверхности Луны, говорится в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина», издаваемом Институтом медико-биологических проблем (ИМБП РАН).
"В настоящее время для освоения Луны в ходе пилотируемых миссий рассматривается применение робототехнических систем (РТС). Поскольку в ходе внекорабельной деятельности (ВКД) на поверхности Луны может возникать ухудшение самочувствия и работоспособности космонавта, актуальны вопросы определения состава РТС и их функционала для экстренной эвакуации утратившего работоспособность космонавта с поверхности Луны в шлюзовой отсек лунного аппарата", — отмечают специалисты ИМБП.
В первую очередь эксперты рассматривают вопрос об использовании автономного мобильного робота (АМР), который может выступать в роли робота-помощника и способен к выполнению работ в автономном режиме навигации, распознаванию движущихся и стационарных объектов, сбору и передаче телеметрических данных. В функции робота-помощника может входить также перенос грузов и инструментов, помощь космонавту в решении задач позиционирования и навигации, поддержка в построении коммуникаций между участниками работ на поверхности Луны.
"При неблагоприятном стечении обстоятельств, когда малочисленный экипаж при имеющихся резервах времени не может обеспечить собственными силами срочную безопасную эвакуацию космонавта с ухудшением самочувствия и работоспособности, необходим поиск новых средств экстренного реагирования, и АМР могут служить в качестве исходных прототипов для применения на лунной поверхности", — отмечают авторы исследования.
Специалисты отмечают, что есть еще целый ряд факторов и условий, которые требуют пристального внимания. «К ним относятся: сложный рельеф местности, в том числе наличие кратеров с крутыми склонами (до 40°), а также вертикальных и горизонтальных тоннелей вулканического происхождения; радиация; метеориты; лунная пыль. Эти же условия будут затруднять перемещение на лунной поверхности», — констатируют специалисты ИМБП. Есть данные о негативном влиянии на качество деятельности космонавтов освещенности, что приводит к существенному росту трудозатрат, числа ошибочных действий по контролю работы систем скафандра, считыванию показаний приборов.
"Поскольку из-за отсутствия атмосферы на Луне не происходит рассеяние света, при переходе от освещенных зон к затененным возникает резкая контрастность, что создает опасности для космонавта как при перемещениях, так и при ведении ориентировки на местности", — уточняют авторы исследования. Специалисты считают, что роботы-спасатели должны быть устойчивы к опрокидыванию, быть способны передвигаться по пересеченной местности и различным по плотности почвам, уметь захватывать и удерживать предметы различной формы и жесткости, в том числе тело человека в скафандре, выполнять позиционирование и навигацию на Луне.
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