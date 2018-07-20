Россия провела успешный пуск новой ракеты системы ПРО

Россия провела успешные пуски новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане , следует из статьи, опубликованной в пятницу в официальном печатном органе Минобороны РФ газете "Красная звезда".

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск ПРО ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны", — говорится в сообщении.

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", приводятся в статье слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.