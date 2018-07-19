Ещё
В США нашли новый вид акул, похожих на персонажей из аниме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США нашли новый вид акул, похожих на персонажей из аниме 

РИА Новости 54 минуты назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американские ученые обнаружили в Мексиканском заливе новый вид глубоководных акул, чьи большие глаза делают их похожими на персонажей из мультфильма, сообщает Live Science.
Новый вид, особи которого не превышают 70 сантиметров в длину, получил название Squalus clarkae, или катран Джени — в честь морского биолога Юджины Кларк, которую называли «Леди-акула». Кларк начала свою карьеру в конце 1940-х годов и была одой из первых женщин-биологов, а также в числе первых исследователей акул.
Ученые заявляют о том, что 20 видов акул, принадлежащих к Squalus, представляют для них большую загадку и нуждаются не только в изучении, но и в защите.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам388
Трамп пригласил Путина в США59
В ДНР впервые вынесен смертный приговор91
Жительницу Калининграда обвинили в госизмене36
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство357
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение