В США нашли новый вид акул, похожих на персонажей из аниме

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американские ученые обнаружили в Мексиканском заливе новый вид глубоководных акул, чьи большие глаза делают их похожими на персонажей из мультфильма, сообщает Live Science.

Новый вид, особи которого не превышают 70 сантиметров в длину, получил название Squalus clarkae, или катран Джени — в честь морского биолога Юджины Кларк, которую называли «Леди-акула». Кларк начала свою карьеру в конце 1940-х годов и была одой из первых женщин-биологов, а также в числе первых исследователей акул.

Ученые заявляют о том, что 20 видов акул, принадлежащих к Squalus, представляют для них большую загадку и нуждаются не только в изучении, но и в защите.