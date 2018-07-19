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Азербайджан купит у Франции новые спутники
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Азербайджан купит у Франции новые спутники 

News.ru 57 минут назад
Президент Азербайджана Ильхама Алиев планирует приобрести у Airbus Group новые высокоорбитальные спутники и спутниковые технологии. Он обсудил такую возможность в Париже с вице-президентом Airbus Group по Евразии Сильвера Делонэ во время официального визита во Францию.
Они обсудили перспективы сотрудничества Azerkosmos и Airbus.
«В частности, стороны выразили удовлетворение успешной деятельностью спутников Azersky и Spot 6», сообщает сайт президента Азербайджана.
Спутник SPOT 6 вывели на орбиту 9 сентября 2012 года.
В декабре 2014 года Azerkosmos и Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos низкоорбитального спутника за поверхностью земли Azersky. Его запустили на орбиту в июне 2014 года на 12 лет.
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